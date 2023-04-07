Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"227 взрывов за вчера раздалось возле села Гремяч Новгород-Северского района.

В частности, зафиксировано попадание неуправляемых авиационных ракет, в результате чего повреждены частный дом, хозяйственные постройки, пожарное депо, ФАП, магазин, помещение фермы", - написал он.

"Повреждена ЛЭП -10 кВ. Без электроснабжения остаются 4 населенных пункта Новгород-Северской ТГ", - добавил чиновник.



По предварительной информации, жертв нет.



Чаус отметил, что сейчас в Гремяче проживает чуть более полутысячи человек. До полномасштабного вторжения РФ было вдвое больше.