На Черниговщине за прошедшие сутки прогремели 227 взрывов, зафиксировано попадание неуправляемых авиационных ракет
За прошедшие сутки зафиксирован интенсивный обстрел окрестностей с. Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области, есть попадание неуправляемых авиационных ракет
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"227 взрывов за вчера раздалось возле села Гремяч Новгород-Северского района.
В частности, зафиксировано попадание неуправляемых авиационных ракет, в результате чего повреждены частный дом, хозяйственные постройки, пожарное депо, ФАП, магазин, помещение фермы", - написал он.
"Повреждена ЛЭП -10 кВ. Без электроснабжения остаются 4 населенных пункта Новгород-Северской ТГ", - добавил чиновник.
По предварительной информации, жертв нет.
Чаус отметил, что сейчас в Гремяче проживает чуть более полутысячи человек. До полномасштабного вторжения РФ было вдвое больше.
- 4 апреля оккупанты нанесли авиаудар по Черниговщине , в результате чего горел частный дом.
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