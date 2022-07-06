На Черниговщине восстановили 19 из более 20 разрушенных оккупантами мостов

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ 6 июля сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус

На Черниговщине удалось восстановить 19 мостов из более 20, разрушенных российскими кафирами.

Как отметил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, мосты восстановлены по временной схеме. Но уже ведутся работы, чтобы восстановить их на постоянной основе. В частности, определенное количество даже до ближайшей зимы. Важно, что восстановлено сообщение между Киевом и Черниговом.

"Немножко действуют ограничения по передвижению крупногабаритного транспорта, - заметил Вячеслав Чаус. - Но для легковых автомобилей ограничений и преград нет никаких. Также сообщение между селами налаживается, логистика ускорилась".

Глава ОВА также добавил, что три железнодорожных сообщения восстановила "Укрзализныця"

Мэра Чернигова Атрошенко снова не выпустили за границу договариваться о помощи. На этот раз в Швейцарию

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