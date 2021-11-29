На Черниговщине во время охоты выстрелили в полицейского: он скончался в больнице

Об этом сообщает пресс-центр полиции Черниговской области.



Информация об огнестрельном ранении 37-летнего инспектора отдела реагирования патрульной полиции поступила правоохранителям около полудня 28 ноября.



Полицейский был ранен в охотничьих угодьях Черниговского района



В полиции отметили, что мужчина находился на охоте в нерабочее время в гражданской одежде. Вместе с ним на охоте были три друга.



По предварительным данным, во время охоты 39-летний охотник выстрелил в сторону животного, но случайно попал в полицейского.



ДБР выясняет обстоятельства инцидента в рамках производства по ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Стрельцу грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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