На Черниговщине во время охоты выстрелили в полицейского: он скончался в больнице
В понедельник, 29 ноября, около 4:00 утра в больнице Черниговской области умер полицейский, которого накануне ранили из огнестрельного оружия на охоте
Об этом сообщает пресс-центр полиции Черниговской области.
Информация об огнестрельном ранении 37-летнего инспектора отдела реагирования патрульной полиции поступила правоохранителям около полудня 28 ноября.
Полицейский был ранен в охотничьих угодьях Черниговского района
В полиции отметили, что мужчина находился на охоте в нерабочее время в гражданской одежде. Вместе с ним на охоте были три друга.
По предварительным данным, во время охоты 39-летний охотник выстрелил в сторону животного, но случайно попал в полицейского.
ДБР выясняет обстоятельства инцидента в рамках производства по ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Стрельцу грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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