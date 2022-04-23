На Черниговщине в случае нарушения правил светомаскировки дома и улицы будут принудительно отключать от электроснабжения, - глава ОВА

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .



"В условиях непрекращающейся российской агрессии необходимо строго соблюдать светомаскировку! Чернигов, Нежин Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток во многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков" – заметил он.



Вячеслав Чаус напомнил, что в темное время суток можно использовать только слабый свет (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.), затемняя окна шторами или другим материалом. Оперативное командование "Север" и Черниговская ОВА требуют безусловного соблюдения светомаскировки.



"В случае нарушения этого правила, многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - подчеркнул Вячеслав Чаус.

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