На Черниговщине в результате российских обстрелов погибла женщина

Об обстреле сообщает ОК "Север".

Полиция Новгород-Сиверщины документирует последствия российского обстрела, унесшего жизнь гражданской женщины

"Сегодня российская армия в очередной раз произвела обстрел пограничья Новгород-Сиверского района. В результате вражеской атаки погибла мирная жительница села. 55-летняя женщина в момент обстрела возилась по хозяйству. Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр места происшествия, тщательно задокументировала военное преступление россиян", - пишет "Север".

Следователь полиции открыл производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Под обстрелы также попали населенные пункты Карповичи и Красный Хутор. О повреждениях или пострадавших информация не поступала.