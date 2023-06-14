На Черниговщине в результате российских обстрелов погибла женщина
В среду, 14 июня, российские террористы обстреляли Черниговскую область, погибла местная жительница
Об обстреле сообщает ОК "Север".
Полиция Новгород-Сиверщины документирует последствия российского обстрела, унесшего жизнь гражданской женщины
"Сегодня российская армия в очередной раз произвела обстрел пограничья Новгород-Сиверского района. В результате вражеской атаки погибла мирная жительница села. 55-летняя женщина в момент обстрела возилась по хозяйству. Следственно-оперативная группа полиции провела осмотр места происшествия, тщательно задокументировала военное преступление россиян", - пишет "Север".
Следователь полиции открыл производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Под обстрелы также попали населенные пункты Карповичи и Красный Хутор. О повреждениях или пострадавших информация не поступала.
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