На Черниговщине в результате непогоды повреждены около сотни ЛЭП: более 200 населенных пунктов без света
В ночь на 7 июля в результате гроз и шквала были повреждены около сотни линий электропередачи на Черниговщине, без света остались 222 населенных пункта области
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .
"В результате грозы и сильного ветра повреждено около сотни ЛЭП", - написал глава области.
По состоянию на 07:45 на территории области без электроснабжения осталось 222 населенных пункта. В частности, в Черниговском районе – 112, Нежинском – 65, Прилуцком – 3, Корюковском – 42.
Также шквальный ветер оборвал провода, жителей просят соблюдать осторожность.
Сообщается, что к восстановительным работам привлечены работники соответствующих служб.
- Кроме того, вечером 6 июля и ночью 7 июля в Киевской области бушевала ненастье: гроза и шквальный ветер. Детали последствий.
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