Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .

"В результате грозы и сильного ветра повреждено около сотни ЛЭП", - написал глава области.

По состоянию на 07:45 на территории области без электроснабжения осталось 222 населенных пункта. В частности, в Черниговском районе – 112, Нежинском – 65, Прилуцком – 3, Корюковском – 42.

Также шквальный ветер оборвал провода, жителей просят соблюдать осторожность.

Сообщается, что к восстановительным работам привлечены работники соответствующих служб.