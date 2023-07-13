Об этом сообщает в Facebook Укрзализныця.

Авария произошла на перегоне Муравейка – Б. Олейника. В результате столкновения погибли находившиеся в автомобиле мужчина, женщина и ребенок.

Еще одного ребенка, который также был в легковушке, забрала скорая.

Укрзализныця подчеркнула, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно и предупредила о возможных задержках поездов этого направления.