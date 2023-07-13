На Черниговщине в ДТП с поездом и легковушкой погибли три человека, в том числе ребенок
В среду, 12 июля, в Черниговской области пригородный поезд, следовавший по маршруту Чернигов — Нежин, врезался в легковой Volkswagen, водитель которого нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы.
Об этом сообщает в Facebook Укрзализныця.
Авария произошла на перегоне Муравейка – Б. Олейника. В результате столкновения погибли находившиеся в автомобиле мужчина, женщина и ребенок.
Еще одного ребенка, который также был в легковушке, забрала скорая.
Укрзализныця подчеркнула, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно и предупредила о возможных задержках поездов этого направления.
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