На Черниговщине в Десне нашли тело утонувшей 10-летней девочки

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС в Черниговской области.



"20 июля в 05.50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что рыбаком в р. Десна возле с. Авдеевка Куликовской территориальной общины Черниговского района обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2011 рождения, которая утонула 18 июля", - говорится в сообщении .



За два дня поисков ребенка спасатели обследовали дно акватории Десны на площади 5500 кв. м и 10 км водной поверхности вдоль береговой линии. В работах принимали участие 11 человек (не только спасатели), 3 единицы техники и 2 лодки.



По информации из полиции, трагедия на Десне произошла во время отдыха отца с дочерью и сыном (10 и 14 лет) на песчаной косе, которая тянется до середины реки. Глубина там - по колено взрослому человеку. Купаясь, семья попала в яму с воротом, куда начало затягивать обоих детей, не умели плавать. Отец пытался спасти их, но девочка быстро исчезла из его поля зрения. К поискам ребенка сразу присоединились неравнодушные граждане, но это результата не дало. Впоследствии на место прибыли правоохранители и водолазы.

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