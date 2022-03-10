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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Черниговщине украинские военные отбили у оккупантов 10 танков, ЗРК и эвакуационную машину

На Черниговщине украинские военные отбили у оккупантов 10 танков, ЗРК и эвакуационную машину

10 мартa, 2022 четверг
19:49
война с Россией

Украинские военные в Черниговской области в боях с оккупантами отбили у них 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север", передает Еспресо.TV.

"Военные части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника", - говорится. в сообщении.

В результате этого боя у оккупантов удалось отбить 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

  • Напомним, в Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров".

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