На Черниговщине украинские военные отбили у оккупантов 10 танков, ЗРК и эвакуационную машину
Украинские военные в Черниговской области в боях с оккупантами отбили у них 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север", передает Еспресо.TV.
"Военные части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадителей" лучшей, по их словам, армии. Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника", - говорится. в сообщении.
В результате этого боя у оккупантов удалось отбить 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
- Напомним, в Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров".
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