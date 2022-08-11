На Черниговщине уклонистов переправляли на лодке в Беларусь
Прокуратура разоблачила злоумышленников, которые в Черниговской области на лодке переправляли военнообязанных в Беларусь
Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачены два человека, которые в период действия военного положения, действуя по предварительному сговору, организовали на территории Черниговской области незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
На Черниговщине двое братьев дали уклонисту резиновую лодку для пересечения реки, по которой проходит линия государственной границы Украины, в Беларусь
"Отвезли гражданина к участку приграничной территории Черниговского района области на расстояние 25 м до линии государственной границы Украины, а также проинструктировали об условиях незаконного пересечения границы", - добавляют в пресс-службе.
Один из братьев получил 100 тыс. грн за организацию незаконной переправки уклониста. В тот же день он был задержан.
В настоящее время злоумышленникам готовятся сообщить о подозрениях.
- Пограничники разоблачили руководителя судоремонтной компании, который незаконно переправлял через госграницу моряков для работы в ЕС.
- Злоумышленник, переправлявший военнообязанных через границу и требовавший более $15 тыс., был задержан. Мужчина мог сотрудничать с военкоматом и врачами из комиссии.
- Полиция Закарпатья задержала молодых людей, незаконно транспортировавших военнообязанных через госграницу.
- В Винницкой области 19 мая суд признал двух молодых людей виновными в попытке подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное