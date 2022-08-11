Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачены два человека, которые в период действия военного положения, действуя по предварительному сговору, организовали на территории Черниговской области незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

На Черниговщине двое братьев дали уклонисту резиновую лодку для пересечения реки, по которой проходит линия государственной границы Украины, в Беларусь

"Отвезли гражданина к участку приграничной территории Черниговского района области на расстояние 25 м до линии государственной границы Украины, а также проинструктировали об условиях незаконного пересечения границы", - добавляют в пресс-службе.

Один из братьев получил 100 тыс. грн за организацию незаконной переправки уклониста. В тот же день он был задержан.

В настоящее время злоумышленникам готовятся сообщить о подозрениях.

Пограничники разоблачили руководителя судоремонтной компании, который незаконно переправлял через госграницу моряков для работы в ЕС.

Злоумышленник, переправлявший военнообязанных через границу и требовавший более $15 тыс., был задержан. Мужчина мог сотрудничать с военкоматом и врачами из комиссии.

Полиция Закарпатья задержала молодых людей, незаконно транспортировавших военнообязанных через госграницу.

В Винницкой области 19 мая суд признал двух молодых людей виновными в попытке подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины.

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