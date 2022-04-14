На Черниговщине тракторист подорвался на противотанковой мине

Об этом пишет полиция Черниговской области.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Нежинского райотдела полиции, а также пиротехники ГСЧС из Кировоградской области, прибывшие на помощь пиротехникам Черниговщины. На том же участке они обезвредили еще одну мину", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 42-летний житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь полем в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.

По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными! Особенно – на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

"Настойчиво рекомендуем гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированные участки - это обочины, лесополосы, не вспаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет - немедленно звоните в полицию или спасателям. Берегите себя и окружающих!", - пишут полицейские.

11 апреля на автодороге Чернигов-Киев погиб 64-летний мужчина, автомобиль которого наехал на противотанковую мину

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