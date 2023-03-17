На Черниговщине трактор наехал на мину: водитель ранен

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"Около 11:00 сегодня стало известно о подрыве транспортного средства в Черниговском районе. Гражданский трактор ЮМЗ съехал с дороги на обочину и наехал на вероятно танковую мину (ТМ-72). В результате происшествия водитель трактора получил ранения", - говорится. в сообщении.

Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Людям посоветовали избегать передвижения по дорогам, которые могут быть заминированы.