На Черниговщине столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли 12 человек

Об этом информирует ГСЧС .



"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница"", - говорится в сообщении.



Сначала в ГСЧС отметили, что в результате аварии погибли 10 человек, еще семь получили травмы.



По состоянию на 9:30 число погибших выросло до 11, а травмированными оказались 8 человек.



По состоянию на 11:00 количество погибших увеличилось до 12, а травмированы 7 человек.



Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.



Служба автомобильных дорог в Черниговской области предупреждает об ограничении движения на участке дороги, где произошла авария.



Объехать можно по автодорога Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 в пгт. Березно. Затем необходимо выехать на автодорогу Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч и направляться в сторону Мены.



В обратном направлении нужно ехать по такому же маршруту.

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