На Черниговщине столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли 12 человек
На Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек, еще семь получили травмы
Об этом информирует ГСЧС .
"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница"", - говорится в сообщении.
Сначала в ГСЧС отметили, что в результате аварии погибли 10 человек, еще семь получили травмы.
По состоянию на 9:30 число погибших выросло до 11, а травмированными оказались 8 человек.
По состоянию на 11:00 количество погибших увеличилось до 12, а травмированы 7 человек.
Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.
Служба автомобильных дорог в Черниговской области предупреждает об ограничении движения на участке дороги, где произошла авария.
Объехать можно по автодорога Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 в пгт. Березно. Затем необходимо выехать на автодорогу Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч и направляться в сторону Мены.
В обратном направлении нужно ехать по такому же маршруту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное