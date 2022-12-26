На Черниговщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу, причастна организация местного депутата
СБУ ликвидировала канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста, вывозимых в ЕС в качестве "волонтеров". Помогала в этом местная благотворительная организация, возглавляемая депутатом Черниговского горсовета
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачены три организатора нелегального выезда, ими оказались местные коммерсанты. Стоила такая услуга от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей "клиентов".
Также сообщается, что благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 призывников.
"Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных "волонтёрах" подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях", – рассказывает СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили десятки тысяч долларов, полученных преступным путем, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и печати общественной организации, которую использовали для подделки документов.
Кроме этого у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, следственно-оперативные действия продолжаются.
- 24 декабря СБУ задержала в Чернобаевке вражеского пособника, который по указанию гауляйтера Турулева расквартировывал в поселке оккупантов.
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