Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачены три организатора нелегального выезда, ими оказались местные коммерсанты. Стоила такая услуга от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей "клиентов".

Также сообщается, что благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 призывников.

"Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных "волонтёрах" подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях", – рассказывает СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили десятки тысяч долларов, полученных преступным путем, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и печати общественной организации, которую использовали для подделки документов.

Кроме этого у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, следственно-оперативные действия продолжаются.

24 декабря СБУ задержала в Чернобаевке вражеского пособника, который по указанию гауляйтера Турулева расквартировывал в поселке оккупантов.

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