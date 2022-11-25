На Черниговщине приговорили к 10 годам российского оккупанта, угрожавшего расстрелом мирным жителям

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При публичном обвинении прокуроров Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области к 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков жестоко обращался с его жителями", - пишет пресс-служба.

В суде прокурор доказал, что российский оккупант отбирал у местных жителей телефоны и деньги, а также угрожая расстрелом требовал информацию о Вооруженных силах Украины.

"Не получив необходимые сведения, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение 2 дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием", - пояснили в ведомстве.

Российский захватчик суд признал виновным в нарушении законов и обычаев войны в порядке специального судебного разбирательства.

Добровольно вступил в должность "руководителя МРЭО МВД ЛНР" – в Тернопольской области будут судить жителя Луганщины.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.

Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Двух бывших нардепов и так называемую должностницу "ДНР" будут судить за госизмене незаконное пересечение границы. Злоумышленники в Киевской области призвали население поддерживать оккупацию.

СБУ объявила подозрение главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.

В частном разговоре, опубликованном ГУР, мобилизованный из НЗФ "Л/ДНР" говорит, что кафиры уже покинули 150 км территории Херсонщины, а его подразделение уничтожило свои боеприпасы.

9 ноября еще пятеро боевиков "ЛДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, осуждены от 10 до 13 лет за решеткой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb