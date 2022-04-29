На Черниговщине по состоянию на 28 апреля аграрии засеяли 70,6 тыс. гектаров земли, - ОГА
На землях Черниговской области продолжается посевная кампания. По состоянию на 28 апреля засеяно 70,6 тыс. гектаров
Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
По предварительным данным, в Черниговской области продолжают посев яровых культур. По словам Чауса, по состоянию на 28 апреля засеяно 70,6 тысяч гектаров земли.
В частности:
- яровой пшеницей - 8 200 га;
- яровым ячменем - 11 300 га;
- овсом – 8 200 га;
- горохом - 2 100 га;
- просом - 2 100 га;
- кукурузой – 12 600 га;
- сахарной свеклой – 900 га;
- подсолнечником – 18 900 га;
- картофелем - 6 300 га.
Глава ОГА также отмечает, что в текущем году планируется засеять около 700 тыс. гектаров земли.
Кроме того, посевная кампания в Черниговской области несколько задержится из-за разминирования освобожденных населенных пунктов.
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