На Черниговщине по состоянию на 28 апреля аграрии засеяли 70,6 тыс. гектаров земли, - ОГА

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.



По предварительным данным, в Черниговской области продолжают посев яровых культур. По словам Чауса, по состоянию на 28 апреля засеяно 70,6 тысяч гектаров земли.



В частности:

яровой пшеницей - 8 200 га;

яровым ячменем - 11 300 га;

овсом – 8 200 га;

горохом - 2 100 га;

просом - 2 100 га;

кукурузой – 12 600 га;

сахарной свеклой – 900 га;

подсолнечником – 18 900 га;

картофелем - 6 300 га.

Глава ОГА также отмечает, что в текущем году планируется засеять около 700 тыс. гектаров земли.

Кроме того, посевная кампания в Черниговской области несколько задержится из-за разминирования освобожденных населенных пунктов.