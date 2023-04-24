На Черниговщине перевернулась лодка с пятью людьми, двоих еще ищут
В Черниговской области перевернулась лодка, в которой находились пять мужчин, двоих еще ищут
Об этом сообщает ДСНС.
"24 апреля в 09:40 в Службу спасения "101" в Черниговской области поступило сообщение, что в заливе р. Днепр перевернулась лодка, в которой находились 5 мужчин. Трое из них самостоятельно добрались до берега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски еще двоих продолжаются. От ДСНС Украины в Черниговской области привлечены 5 единиц специальной техники и 13 спасателей, из них 3 водолаза.
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