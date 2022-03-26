На Черниговщине оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, - МВД
В Черниговской области россияне обстреляли жилые кварталы, 25 марта обнаружили девять человек, которые могут быть причастны к мародерству и диверсиям
Об этом сообщило МВД .
Россияне наносят остров и авиаудары по Черниговщине. Оккупанты в очередной раз обстреляли мирные жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Кроме того, 25 марта обнаружили девять человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству.
В Чернигове ситуация очень сложная, отсутствуют критически важные коммуникации. В условиях тяжелого гуманитарного кризиса город сопротивляется и держит оборону. В МВД подчеркнули, что сейчас самая главная задача – оказать всю необходимую помощь нуждающимся черниговцам.
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