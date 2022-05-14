На Черниговщине оккупанты разрушили около 3,5 тысяч зданий, - ОВА
В Черниговской области россияне повредили или разрушили около 3,5 тысячи зданий, среди них 80% — это жилье
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, оставшимся без дома нужно обратиться в полицию, чтобы открыть уголовное производство и получить справку о разрушении имущества именно в результате боевых действий. С этим документом следует обратиться к вновь созданным комиссиям при местных органах власти, фиксирующих утраченное или поврежденное имущество.
"Важно: заявителем может быть человек, владеющий этим имуществом и подтверждающий это право документально", - подчеркнул начальник управления капитального строительства ОВА Ярослав Слесаренко.
14 мая в области идет разминирование территории. За сутки спасатели изъяли 183 взрывоопасных предмета. В целом с начала военных действий был найден 21731 такой предмет.
Также в Черниговской области восстанавливают поврежденную инфраструктуру. В области ремонтируют дороги и строят временные объезды. В Чернигове в микрорайоне Бобровица восстанавливают газоснабжение и электричество.
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