На Черниговщине оккупанты разрушили около 3,5 тысяч зданий, - ОВА

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, оставшимся без дома нужно обратиться в полицию, чтобы открыть уголовное производство и получить справку о разрушении имущества именно в результате боевых действий. С этим документом следует обратиться к вновь созданным комиссиям при местных органах власти, фиксирующих утраченное или поврежденное имущество.

"Важно: заявителем может быть человек, владеющий этим имуществом и подтверждающий это право документально", - подчеркнул начальник управления капитального строительства ОВА Ярослав Слесаренко.

14 мая в области идет разминирование территории. За сутки спасатели изъяли 183 взрывоопасных предмета. В целом с начала военных действий был найден 21731 такой предмет.

Также в Черниговской области восстанавливают поврежденную инфраструктуру. В области ремонтируют дороги и строят временные объезды. В Чернигове в микрорайоне Бобровица восстанавливают газоснабжение и электричество.

11 мая Украина возобновила контроль над 1200 км границы в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей.

12 мая в Сеньковке на Черниговщине начали демонтировать монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, Белоруссии и РФ.

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