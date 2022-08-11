На Черниговщине обнаружили еще два тайника с боеприпасами армии РФ
В Черниговской области пограничник вместе с СБУ, Нацполицией и взрывотехниками обнаружили два тайника с российскими боеприпасами
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
В населенном пункте Семеновской общины правоохранители обнаружили схрон российских оккупантов. Рашисты спрятали в одном из зданий за обшивкой стены противотанковую ракету "Фагот", три минометных мин калибра 120 мм и снаряженный магазин к автоматическому станковому гранатомету АГС-17.
Второй тайник захватчиков обнаружили на окраине Михайло-Коцюбинской общины.
"Там было почти 1200 боеприпасов к стрелковому оружию калибров 7,62 и 12,7 мм, а также 30 боеприпасов к орудиям калибра 20 мм", - говорится в сообщении.
Подходящие боеприпасы передадут Вооруженным силам Украины.
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