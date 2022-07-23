Об этом сообщили в национальной полиции Черниговской области.

В лесополосе вблизи одного из сел Черниговского района правоохранители обнаружили замаскированный вооруженный состав с российским гранатометом, противотанковыми минами, гранатами и патронами.

Еще одну находку – минометные мины, гранаты, ВОГы, тротиловые шашки и патроны – обнаружили в заброшенном доме Семеновской общины. Обнаруженное оружие передадут украинским военным.

Добавим, во время разминирования Змеиного обнаружили оружие и технику оккупантов и эвакуировали украинского кота.