На Черниговщине обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ
В местах кратковременной дислокации врага полицейские вместе с кинологами наткнулись на схроны взрывоопасных предметов
Об этом сообщили в национальной полиции Черниговской области.
В лесополосе вблизи одного из сел Черниговского района правоохранители обнаружили замаскированный вооруженный состав с российским гранатометом, противотанковыми минами, гранатами и патронами.
Еще одну находку – минометные мины, гранаты, ВОГы, тротиловые шашки и патроны – обнаружили в заброшенном доме Семеновской общины. Обнаруженное оружие передадут украинским военным.
- Добавим, во время разминирования Змеиного обнаружили оружие и технику оккупантов и эвакуировали украинского кота.
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