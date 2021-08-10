На Черниговщине обнаружили 10 случаев "Дельта" штамма COVID-19, - председатель ОГА

Об этом сообщил председатель ОГА Вячеслав Чаус в Facebook.



"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева по выявленным 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19" Дельта "в Черниговской области", - написал он.



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Чаус добавил, что дальнейший план действий обсуждался на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.



"Сейчас ситуация под контролем. Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано.

Поэтому, прошу вакцинация (доступна всем и каждому) - масочный режим - дистанция - здравый смысл", - призвал Чаус.



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По его словам, в области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.

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