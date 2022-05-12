На Черниговщине начали сносить монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, Беларуси и РФ
В Сеньковке на Черниговщине начали демонтировать монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, Беларуси и РФ
Об этом сообщила Черниговская ОВА .
"В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета как памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного «дружбе народов» Украины, России и Беларуси. Такое решение сегодня единогласно было принято на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА", - говорится в сообщении.
Монумент установлен на границе границ Украины, РФ и Беларуси в 1975 году. Его считали памяткой истории. ОВА передаст Минкульту необходимые документы о снятии сооружения с учета, а затем монумент демонтируют.
- 30 апреля в Чернигове был демонтирован памятник Александру Пушкину.
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