На Черниговщине на вражеской мине взорвался автомобиль с полицейскими, один из них погиб
9 июня на Черниговщине на вражеской мине взорвался автомобиль с полицейскими, в результате чего один из них погиб. Еще один правоохранитель был травмирован
Об этом " Общественному " сообщила представитель Нацполиции в области Наталья Слабеняк.
Известно, что мужчины находились вне службы. Они передвигались на собственном автомобиле и наехали на мину на пограничные Черниговщины.
39-летний полицейский Алексей Жовтик погиб на месте. Его коллега получил травмы и был госпитализирован.
В полиции отметили, что у погибшего правоохранителя осталось трое несовершеннолетних детей.
- В Херсонской области в мае было зафиксировано четыре случая подрыва сельхозтехники на вражеских минах.
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