Об этом " Общественному " сообщила представитель Нацполиции в области Наталья Слабеняк.

Известно, что мужчины находились вне службы. Они передвигались на собственном автомобиле и наехали на мину на пограничные Черниговщины.

39-летний полицейский Алексей Жовтик погиб на месте. Его коллега получил травмы и был госпитализирован.

В полиции отметили, что у погибшего правоохранителя осталось трое несовершеннолетних детей.