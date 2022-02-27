На Черниговщине люди толпой заблокировали колонну российской техники
В городе Корюковка Черниговской области люди вышли на улицу, чтобы остановить колонну российских оккупантов
Об этом сообщили на фейсбуке-странице Сухопутных войск ВСУ.
"В окрестностях города Корюковка, что на Черниговщине люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника. Берите пример с Корюковки! Мы на своей, Богом данной земле!", - говорится в сообщении.
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