На Черниговщине легковушка наехала на противотанковую мину. Водитель погиб
На автодороге Чернигов-Киев погиб 64-летний мужчина, автомобиль которого наехал на противотанковую мину
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Как отметили в полиции, сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль, поступило 11 апреля около 15 часов.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники. Как выяснили правоохранители, 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, остановился и съехал с дороги на обочину. Там автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте.
По этому факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова без критической необходимости не возвращаться в город, поскольку идет восстановление критической инфраструктуры.
"Что касается ситуации в области, она контролируемая, она понятна. Очень много заминированных дорог, полей, там, где стояла москальская мразота. Работают службы ГСЧС. Работают военные подразделения пиротехнические и соответственно на это нужно время, – отметил Чаус. – Очень много сообщений , что везде мины. Мы знаем, что они там есть, очень много людей работают, но область у нас большая.Мы привлекаем дополнительные подразделения из других областей.Есть соответствующие договоренности с Министерством внутренних дел, с ГСЧС.Все работают, дайте, пожалуйста , еще немного времени".
Полицейские в свою очередь также рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют там все дороги и здания. Также призывают гражданских граждан не передвигаться там, где могут быть заминированы участки: обочины, лесополосы, невспаханные поля.
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