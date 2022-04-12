На Черниговщине легковушка наехала на противотанковую мину. Водитель погиб

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Как отметили в полиции, сообщение о том, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвался легковой гражданский автомобиль, поступило 11 апреля около 15 часов.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники. Как выяснили правоохранители, 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, остановился и съехал с дороги на обочину. Там автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте.

По этому факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова без критической необходимости не возвращаться в город, поскольку идет восстановление критической инфраструктуры.

"Что касается ситуации в области, она контролируемая, она понятна. Очень много заминированных дорог, полей, там, где стояла москальская мразота. Работают службы ГСЧС. Работают военные подразделения пиротехнические и соответственно на это нужно время, – отметил Чаус. – Очень много сообщений , что везде мины. Мы знаем, что они там есть, очень много людей работают, но область у нас большая.Мы привлекаем дополнительные подразделения из других областей.Есть соответствующие договоренности с Министерством внутренних дел, с ГСЧС.Все работают, дайте, пожалуйста , еще немного времени".

Полицейские в свою очередь также рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют там все дороги и здания. Также призывают гражданских граждан не передвигаться там, где могут быть заминированы участки: обочины, лесополосы, невспаханные поля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb