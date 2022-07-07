На Черниговщине из реки вытащили два российских танка с членами экипажей
В Черниговской области из реки вытащили два танка РФ и трупы пяти рашистов
Об этом информирует в фейсбуке оперативное командование "Север" .
На территории Менской громады на Черниговщине из реки вытащили российские танки с телами оккупантов.
"Один вражеский танк Т-72, по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне были обречены на гибель. Еще один российский танк Т-72 вытащили 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян", - говорится в сообщении.
- Служба безопасности Украины распространила видео уничтожения БТР и трех российских танков.
- Вооруженные силы Украины уничтожили около двадцати пунктов управления российских войск, столько же логистических центров и складов, а также 15 станций радиовоздушных противовоздушной обороны.
- С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.
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