На Черниговщине автомобиль подорвался на мине: погибли супруги, детей госпитализировали
Вечером в понедельник, 28 августа, в Черниговской области легковой автомобиль подорвался на мине. В результате взрыва погибли женщина и мужчина, их двоих детей доставили в больницу
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Отмечается, что сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль, поступило около 19 часов. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ДСНС.
Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине. Известно, что за рулем находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.
В результате взрыва автомобиль загорелся. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Кроме того, травмированы двое малолетних детей.
Фото: Полиция Черниговской области / facebook
Фото: Полиция Черниговской области / facebook
Фото: Полиция Черниговской области / facebook
- Также 9 июня на Черниговщине на вражеской мине подорвался автомобиль с полицейскими, в результате чего один из них погиб. Еще один милиционер был травмирован.
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