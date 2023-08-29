На Черниговщине автомобиль подорвался на мине: погибли супруги, детей госпитализировали

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Отмечается, что сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль, поступило около 19 часов. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ДСНС.

Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль подорвался на мине. Известно, что за рулем находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.

В результате взрыва автомобиль загорелся. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Кроме того, травмированы двое малолетних детей.

Фото: Полиция Черниговской области / facebook

Фото: Полиция Черниговской области / facebook

Фото: Полиция Черниговской области / facebook