На Черниговщине 75% школ не будут работать при усилении карантина, - ОГА
По состоянию на 10 сентября к "желтой" зоне карантина в Черниговской области не готовы 75% школ
Об этом на запрос РБК-Украина сообщило Управление образования и науки Черниговской ОГА.
Сообщается, что более 80% персонала вакцинированы в 70 детсадах, 112 школах и одном заведении предвысшего образования.
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Показатель не достигнут в 286 детских садах, 357 школах, 17 учреждениях предвысшего образования и 5 вузах.
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