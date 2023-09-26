На Черниговщине 2 работника упали в шахту загрузки зерна, один погиб
На Черниговщине в селе Гмырянка во вторник, 26 сентября, два работника предприятия упали в шахту загрузки зерна: один из них погиб
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
"Сегодня утром в с. Гмырянка Прилукского района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели ДСНС деблокировали обоих работников без признаков жизни. Однако медикам удалось реанимировать одного из пострадавших. Другой погиб.
- 17 сентября, на предприятии в Чернигове произошла авария : при разгрузке элеватора высыпалось около 100 тысяч тонн зерна. Под завалами оказались три сотрудника, их не удалось спасти.
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