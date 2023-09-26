На Черниговщине 2 работника упали в шахту загрузки зерна, один погиб

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"Сегодня утром в с. Гмырянка Прилукского района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ДСНС деблокировали обоих работников без признаков жизни. Однако медикам удалось реанимировать одного из пострадавших. Другой погиб.