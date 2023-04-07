Об этом сообщила пресс-служба ТЭЦ.

"Итак, с сегодняшнего дня услуга централизованного отопления и горячего водоснабжения потребителям ВП "Черкасская ТЭЦ "ЧАО "Черкасское химволокно" оказываться не будет", - говорится в сообщении.

"Напомним, что предприятие после завершения отопительного сезона 2022/2023 начиная с 09.04.2023 года планировало прекратить генерацию тепловой и электрической энергии из-за необходимости проведения ремонтных работ на основном производственном оборудовании предприятия, которые возможно осуществить только при условии полного отключения энергооборудования", – добавили в компании.

Отмечается, что в настоящее время ремонтная бригада станции оперативно устраняет последствия аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды и начинает проведение ремонтной кампании.