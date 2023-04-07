На Черкасской ТЭЦ произошла авария: часть города останется без горячей воды и отопления
На Черкасской ТЭЦ заявили, что в результате аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды теплоэлектроцентраль преждевременно остановила производство тепловой энергии
Об этом сообщила пресс-служба ТЭЦ.
"Итак, с сегодняшнего дня услуга централизованного отопления и горячего водоснабжения потребителям ВП "Черкасская ТЭЦ "ЧАО "Черкасское химволокно" оказываться не будет", - говорится в сообщении.
"Напомним, что предприятие после завершения отопительного сезона 2022/2023 начиная с 09.04.2023 года планировало прекратить генерацию тепловой и электрической энергии из-за необходимости проведения ремонтных работ на основном производственном оборудовании предприятия, которые возможно осуществить только при условии полного отключения энергооборудования", – добавили в компании.
Отмечается, что в настоящее время ремонтная бригада станции оперативно устраняет последствия аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды и начинает проведение ремонтной кампании.
- Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" назначает с 20 января еще одну остановку в городе Смела на скоростном Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное