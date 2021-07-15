На Черкасчине во время ремонтных работ в канализационном колодце погибли два человека

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Черкасской области Юлия Норовкова "Общественному".

Инцидент произошел в городе Монастырище на улице Соборной. Мужчины работали в колодце и потеряли сознание.

На месте работали спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части. Спустившись на глубину около четырех метров, они подняли рабочих на поверхность.

Медики "скорой" проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось, сообщила Юлия Норовкова.