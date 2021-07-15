На Черкасчине во время ремонтных работ в канализационном колодце погибли два человека
В Черкасской области во время ремонтных работ в канализационном колодце погибли двое рабочих
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Черкасской области Юлия Норовкова "Общественному".
Инцидент произошел в городе Монастырище на улице Соборной. Мужчины работали в колодце и потеряли сознание.
На месте работали спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части. Спустившись на глубину около четырех метров, они подняли рабочих на поверхность.
Медики "скорой" проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось, сообщила Юлия Норовкова.
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