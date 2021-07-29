На Черкасчине в ДТП погибли полицейский из Закарпатья, а также его жена и дочь
В Черкасской области, возле села Малая Севастьяновка Уманского района, произошло ДТП
Об этом ТСН.ua подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.
В ДТП погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его жена и 12-летняя дочь.
В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции сообщили, что полицейского звали Сергей Савчук, ему было 40 лет. Полицейский работал старшим оперуполномоченным управления стратегических расследований в Закарпатской области. В общем человек 20 лет проработал в правоохранительных органах.
"Он боролся с организованными преступными группами", - сообщили в полиции.
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