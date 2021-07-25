На Черкасчине в дом предпринимателя швырнули гранату
В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области в усадьбу местного предпринимателя Юрия Брижатого проник неизвестный. Он бросил на крышу дома гранату и скрылся
Осколки гранаты повредили кровлю. Никто не пострадал, рассказывает Еспресо.TV.
Инцидент произошел на улице Тартацкой, 181.
Во время осмотра места событий найдена скоба от гранаты РГД-5, сообщает подробности черкасское издание Обо всем.
"Слава Богу, обошлось без жертв, нанесен только материальный ущерб и напуганы дети", - отметил сын предпринимателя Иван Брижатый.
Теперь семья предпринимателя разыскивает свидетелей, которые могли видеть какие-то детали инцидента. Интересует любая информация, которая может касаться этого случая.
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