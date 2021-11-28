На Черкасчине разыскивают 14-летнего Дениса Романцевича

По информации опекунов пропавшего, на связь парень не выходит со вчерашнего дня, 27 ноября 2021 года, заявляют в Национальной полиции Украины.



Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светлые.







На левой брови выбрита линия, разделяющая ее на две части, глаза серые. Имеет шрамы на левой руке с внутренней стороны и правой ноге в области коленного сустава.







Одет был: в джинсы, куртку, кроссовки темного цвета и красную кофту.



Если кто-то владеет информацией о возможном местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит позвонить по телефону 102.





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