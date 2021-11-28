На Черкасчине разыскивают 14-летнего Дениса Романцевича
Пропал житель села Мокра Калигорка Звенигородского района Черкасской области Денис Романцевич
По информации опекунов пропавшего, на связь парень не выходит со вчерашнего дня, 27 ноября 2021 года, заявляют в Национальной полиции Украины.
Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светлые.
На левой брови выбрита линия, разделяющая ее на две части, глаза серые. Имеет шрамы на левой руке с внутренней стороны и правой ноге в области коленного сустава.
Одет был: в джинсы, куртку, кроссовки темного цвета и красную кофту.
Если кто-то владеет информацией о возможном местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит позвонить по телефону 102.
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