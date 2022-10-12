Об этом информирует глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Без паники! На Черкасчине работает ПВО. Тревога в соседней области", - написал Табурец.

Среди соседних областей, котое сейчас под риском авиаатак – Виннитчина, где тревога прозвучала в 16:47 и Кировоградщина – 18:58.

Ранее в Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали, могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по городам на Западе Украины.

Силы и средства противовоздушной обороны ПвК "Запад" в течение 10-12 октября уничтожили 11 вражеских беспилотников и 8 крылатых ракет.

Бойцы 109-го батальона 10-й ОГШБр совместно с 43-й бригадой уничтожили партию вражеских боеприпасов и мин.

Утром 12 октября на Юге противовоздушная оборона за 18 минут сбила по меньшей мере четыре ударных вертолета российской армии.