На Черкасчине работает ПВО, воздушной тревоги в области нет, - председатель ОВА
На территории Черкасской области работает противовоздушная оборона ВСУ. Сообщается, что в регионе воздушной тревоги нет
Об этом информирует глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Без паники! На Черкасчине работает ПВО. Тревога в соседней области", - написал Табурец.
Среди соседних областей, котое сейчас под риском авиаатак – Виннитчина, где тревога прозвучала в 16:47 и Кировоградщина – 18:58.
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