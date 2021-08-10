На Черкасчине пьяный молодчик сжег флаг Украины, был задержан
По факту надругательства над государственным символом в селе Петрушки правоохранители Звенигородки начали уголовное производство
Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.
9 августа поступило сообщение о том, что с админздания старостата в селе Петрушки пропал флаг Украины. Для документирования происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Работники полиции пообщались с местными жителями, а также изъяли вещественные доказательства.
С помощью общественности правоохранители выяснили, что произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения внезапно сорвал государственный флаг Украины с админздания, бросил на землю и поджег его.
Правонарушителя и его местонахождение установили. Им оказался житель села Глушки - 2002 года рождения.
Злоумышленника доставили в отделение полиции, где выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователи Звенигородского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Следствие продолжается.
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