Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество На Черкасчине произойдет изменение отключения в двух очередях желтого графика

На Черкасчине произойдет изменение отключения в двух очередях желтого графика

3 декабря, 2022 суббота
15:27
Общество Свет

В ночь с субботы на воскресенье, 4 декабря, произойдет смена часов отключения в двух очередях желтого графика

Об этом сообщил у себя в telegram-канале Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сообщается, что с 4 декабря по области он будет действовать уже в таком режиме:

1 очередь:
03:00-06:00
09:00-12:00
15:00–18:00
21:00-24:00

2 очередь:
00:00-03:00
06:00-09:00
12:00–15:00
18:00–21:00

"Потребность в сбережении электроэнергии остается сверхважной задачей", - добавляется.

  • 28 ноября мэр Киева рассказал, как будет функционировать метро в случае длительного блэкаута.
  • 1 декабря гендиректор ДТЭК сообщил, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
блэкаут
Читайте также:
Дмитро Пєсков
2 декабря, 2022 пятница
В Кремле отреагировали на условие Байдена для начала переговоров со США: из Украины оккупанты уходить не собираются
Олександр Лукашенко
2 декабря, 2022 пятница
Аналитики ISW ответили, зачем Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО
Пункт незламності
2 декабря, 2022 пятница
Педагогов возмутило поведение нардепа Тищенко во время визита в пункт обогрева
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 40.59
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 декабря
15:27
WSJ назвал имя человека из окружения Путина, убедившего его напасть на Украину
14:50
"Уснул и не проснулся": новая причина возвращения мобилизованных россиян в цинка
14:35
Резников в Чернобаевке сфотографировался на фоне трех букв, доставшихся россиянам от Херсона
14:30
Эксклюзив
Центральная Азия пытается обойти территорию России в снабжении энергоресурсов, - экс-советник Назарбаева
14:26
электробус
Верховная Рада поддержала законопроект о развитии электрозарядной инфраструктуры
14:09
OPINION
Пункты несокрушимости "кринжево" распиарены
13:58
Сергей Наев
Продолжается накопление врагом сил: Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью
13:51
Владимир Путин
Путин может использовать переговоры для перевооружения, - МИД Британии
13:47
Эксклюзив
Мы вынуждены бороться за существование кино, не хотелось бы этим заниматься во время войны, - режиссер Цилык
13:40
Эксклюзив
Путин и Симоньян посылают на смерть свое население, чтобы не попасть в Гаагский суд, - Пионтковский
13:34
В освобожденном Изюме появились улицы Бандеры, Петлюры, Дудаева и Аляски
13:17
В Николаевской области просмотрят графики потребления электричества: отключения будут продолжаться 4 часа
12:53
КМДА
ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА
12:52
Эксклюзив
В условиях информационного времени есть большой шанс построить сильную демократическую Украину, - Княжицкий
12:47
Почему россияне присваивают Сковороду и почему у них ничего не получится
12:39
Ломаченко выложил фото из Киевско-Печерской лавры на следующий день после введения санкций против УПЦ МП
12:10
Войска РФ проводят зачистку в Донецкой области: в Никольском районе проверяют местное население
12:02
OPINION
Третье декабря и перевернутый мир
11:40
Обстрелы Херсонщины: оккупанты 28 раз попали по области
11:18
СБУ разоблачила пятерых организаторов псевдореферендума в Луганской области
11:12
доллар, валюта
Курс валют на 3 декабря: сколько просят за доллар и евро в обменниках
10:39
Эксклюзив
Все настоящие российские оппозиционеры уехали на Запад или были убиты, – политолог Басараб
10:35
Британская разведка объяснила, почему РФ сосредоточилась на захвате Бахмута
10:35
Обновлено
Детали о взрыве в Одессе: сдетонировали "сувениры" волонтера из Николаевской области
10:30
Харьков понес убытки на $9 млрд из-за российской вооруженной агрессии
10:03
OPINION
Российские пропагандисты грезят наступлением
09:57
Аргентина – Австралия: где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира
09:55
США признали Россию государством, что "вызывает особую обеспокоенность"
09:36
На фото потери россиян
ВСУ за сутки уничтожили 510 российских оккупантов, 1 вертолет и 8 БПЛА, - Генштаб
09:21
Нидерланды – США: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
09:20
В больницы Токмака привезли более 10 машин с ранеными и убитыми военными РФ
09:00
ВСУ сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА "Орлан" за сутки 2 декабря
08:45
В ISW выяснили, каких уступок требует РФ для начала мирных переговоров
08:40
Эксклюзив
Зеленский дал 2 месяца на новый закон по УПЦ (МП), хотя в Раде есть законопроект, который можно завтра принять, - Княжицкий
08:30
За минувшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 27 авиационных ударов по инфраструктуре и позициям ВСУ
08:09
OPINION
Путин стреляет не по трансформаторам, а по нашим мозгам
07:30
За ночь враг 9 раз ударил по Никопольщине: под атакой жилые дома, электросети и газопроводы
07:00
Американские сенаторы проведут секретный брифинг о помощи Украине
06:45
Оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС
06:30
Анонс
Фьюри - Чисора: где и когда смотреть главное сражение декабря
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV