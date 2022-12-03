На Черкасчине произойдет изменение отключения в двух очередях желтого графика
В ночь с субботы на воскресенье, 4 декабря, произойдет смена часов отключения в двух очередях желтого графика
Об этом сообщил у себя в telegram-канале Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Сообщается, что с 4 декабря по области он будет действовать уже в таком режиме:
1 очередь:
03:00-06:00
09:00-12:00
15:00–18:00
21:00-24:00
2 очередь:
00:00-03:00
06:00-09:00
12:00–15:00
18:00–21:00
"Потребность в сбережении электроэнергии остается сверхважной задачей", - добавляется.
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