Об этом сообщил у себя в telegram-канале Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сообщается, что с 4 декабря по области он будет действовать уже в таком режиме:

1 очередь:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00–18:00

21:00-24:00

2 очередь:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00–15:00

18:00–21:00

"Потребность в сбережении электроэнергии остается сверхважной задачей", - добавляется.

28 ноября мэр Киева рассказал, как будет функционировать метро в случае длительного блэкаута.

1 декабря гендиректор ДТЭК сообщил, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

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