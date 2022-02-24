На Черкасчине пик обострения войны происходит в Умани

Об этом информирует ГСЧС.



"Черкасская область. По состоянию на 13:30, 24 февраля пик обострения оперативной обстановки наблюдается в городе Умань", - отметили в сообщении.



В 10:05 24 февраля на улице Деревянко загорелось складское помещение по хранению пластиковых изделий. Огонь охватил площадь размером с 3 тыс. квадратных метров.



На месте происшествия работали два отделения пожарно-спасательной части, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль САРМ-Л. Огонь потушили.



В 10:45 на улице Винницкое шоссе, близ села Рассешки, в результате попадания снаряда возник пожар в складском помещении одного из предприятий. Его площадь составляла 500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11:25.



Кроме того, спасатели потушили огонь в складском помещении на улице Привокзальной.



Также сейчас ликвидируют пожар на складе с автомобильными товарами (резина, смазка). Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

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