На Черкасчине пик обострения войны происходит в Умани
По состоянию на 13:30 24 февраля в Умани происходит пик обострения оперативной обстановки в Черкасской области. Произошел пожар на четырех складах
Об этом информирует ГСЧС.
"Черкасская область. По состоянию на 13:30, 24 февраля пик обострения оперативной обстановки наблюдается в городе Умань", - отметили в сообщении.
В 10:05 24 февраля на улице Деревянко загорелось складское помещение по хранению пластиковых изделий. Огонь охватил площадь размером с 3 тыс. квадратных метров.
На месте происшествия работали два отделения пожарно-спасательной части, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль САРМ-Л. Огонь потушили.
В 10:45 на улице Винницкое шоссе, близ села Рассешки, в результате попадания снаряда возник пожар в складском помещении одного из предприятий. Его площадь составляла 500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11:25.
Кроме того, спасатели потушили огонь в складском помещении на улице Привокзальной.
Также сейчас ликвидируют пожар на складе с автомобильными товарами (резина, смазка). Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
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