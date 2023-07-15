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На Черкасчине начался фестиваль "Холодный Яр - 2023"

15 июля, 2023 суббота
16:50
Культура

Ежегодный фестиваль непокоренной нации "Холодный Яр - 2023" пройдет сегодня и завтра, 15 и 16 июля, в селе Мельники Черкасской области

Организаторы мероприятия проинформировали в Facebook, что фестиваль уже готов встречать посетителей.

В этом году на фестивале будут представлены ярмарка мастеров, детская площадка, выставочная территория, гуторная поляна, спортивная локация и акустическая сцена.

Фестиваль Холодний Яр 2023

Фото: facebook/kholodnyjyar

15 июля, суббота

ГУТИРКОВАЯ* программа:

– Руслан Горовой
– Вита Костик и Даниил Момот (Украинский ветеранский фонд)
– Ирина Высочанская и Петр Литвяк (гештальт-терапевты)
– Василь Шкляр
– Никита Жалнин (реабилитационный центр "Днепр")
– Юрий Бутусов

18:00 – 22:00 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (акустика):

– Оркестр 93-й бригады ВСУ
– Каданов/Кононов
– Сергей Василюк (“Тень Солнца”)
– "Комната Гретхен"
– Spiv brativ

22:00 – Показ фильма "Щедрик против русского мира" с участием авторов фильма.

16 июля, воскресенье

8:00 – Панихида по погибшим.

10:00 – Начало фестивального дня, ознакомление с программой.

10:00 – Старт трейлового забега RunЯр (при участии участников боевых действий и гражданских)

10:00 – Пешее путешествие по Холодному Яру с участием сотрудников Национального парка “Холодный Яр”.

Функционирование детской площадки, спортивные мероприятия

12:00 – 18:00 СВЕДЕННАЯ программа

– “Ребята из леса” (Юрий Чернота и Игорь Игоревич)
– Владимир Вятрович
– Константина Либеров
– Соломия Бобровская
– Евгений Букет
– Юрий Сиротюк
– Евгений Тузов
– Евгений Карась

18:00 – 22:00 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

– "Пушка"
– Василий Прозоров (эх-ТОЛ, ПНД)
– "Млечный Путь"
– "Фиолет"
– Romax и Макс Мищенко

23:00 Холодноярский костер – закрытие фестиваля.

Вход бесплатный, однако организаторы организовали сбор в поддержку подразделений, в которых служат члены оргкомитета фестиваля: 56-й мариупольской бригады, 118-й Черкасской ТРО и "Карпатской Сечи".

"Кроме этого, между выступлениями групп на акустике будет проходить аукцион, где вы сможете приобрести уникальные лоты", - отметили организаторы.

В интервью для "18000: новости Черкасс" глава оргкомитета фестиваля Зоя Бойченко рассказала, что в войне с Россией погибли неизменный ведущий фестиваля, поэт Юрий Руф и один из членов оргкомитета, волонтер Павел Собко, кроме того, часть оргкомитета находится действий в Донецкой области, поэтому решение о возобновлении мероприятия было непростым.

"Военные, с которыми мы общаемся, все говорят, что хотят приехать, потому что сейчас начали давать отпуска, и это очень хороший случай взять семью, отдохнуть, пообщаться, обменяться опытом, вспомнить побратимов, которых уже не увидим, потому что они погибли на фронте. И потому нам есть во имя кого это делать, и есть для кого делать. И, конечно, сплачиваться для будущей нашей победы", - рассказывает Бойченко.

В этом году на фестивале уделили большое внимание военнослужащим: на гутирках будут представители реабилитационных центров, которые будут рассказывать, чем могут помочь: начиная от психологической помощи до борьбы с фантомными болями, которые могут испытывать военные с ампутациями.

Кроме того, на фестивале будут спикеры госучреждений, работающих с ветеранами, в частности, Украинский ветеранский фонд. Они будут рассказывать о возможностях для ветеранов: программы, которые помогут открыть собственное дело, самореализацию через гранты и социализацию.

"Здесь спикеры могут найти свою целевую аудиторию, а военные их, потому что Украинский ветеранский фонд – молодое учреждение, которое сейчас активно работает. Мы показываем возможности, потому что это может стать для кого-то толчком, начать свое дело", - отмечает председатель оргкомитета.

Бойченко отметила, что организаторы позаботились о месте для ночлега: в лесу будет базироваться палаточный городок, в котором будут средства для личной гигиены и фудкорт. А для тех, кто не сможет, приехать на радио "Армия FM" будет вести трансляцию всего фестиваля.

Справка

Фестиваль "Холодный Яр" открыли в 2015 году. Его проводят ежегодно.

Исключениями стали 2020 год, когда его отменили из-за карантинных ограничений, и 2022 год - фестиваль не состоялся из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

*Гутирка - беседа, разговор

  • В конце лета, 26 и 27 августа, в селе Моринцы Черкасской области в восьмой раз состоится художественный фестиваль Тараса Шевченко "Ше.Fest 2023". Организаторы решили провести событие, но отказаться от большой развлекательной части и собирать донаты на ВСУ.
Общество
Украина
Война с Россией
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