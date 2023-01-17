На чемпионате по теннису Australian Open запретили российские и белорусские флаги после жалобы Украины
На Открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open запретили белорусские и российские флаги после того, как Украина пожаловалась, что один из болельщиков показал накануне флаг РФ
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что во вторник, 17 января, организаторы турнира Tennis Australia запретили флаги России и Беларуси. Они отметили, что ранее болельщикам разрешали приносить с собой флаги этих стран. Использовать их было нельзя. Впрочем, после инцидента с демонстрацией флага РФ правило решили изменить.
"Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для удовольствия теннисом", - подчеркнули организаторы.
- 16 января украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль одержали победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
- В тот же день во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open болельщик на трибунах, несмотря на запрет, продемонстрировал российский флаг. Тогда же посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное