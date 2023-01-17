На чемпионате по теннису Australian Open запретили российские и белорусские флаги после жалобы Украины

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что во вторник, 17 января, организаторы турнира Tennis Australia запретили флаги России и Беларуси. Они отметили, что ранее болельщикам разрешали приносить с собой флаги этих стран. Использовать их было нельзя. Впрочем, после инцидента с демонстрацией флага РФ правило решили изменить.

"Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для удовольствия теннисом", - подчеркнули организаторы.

16 января украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль одержали победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

В тот же день во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open болельщик на трибунах, несмотря на запрет, продемонстрировал российский флаг. Тогда же посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb