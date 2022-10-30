Об этом сообщили в telegram-канале.

"Саперы ежедневно продолжают разминировать Украину от вражеских предметов. С 24 февраля разминировщики службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 259 тысяч взрывоопасных вражеских предметов и обследовали около 73 тысяч гектаров земли", - говорится в сообщении.

Тем не менее, многие территории до сих пор опасны, поэтому вражеские предметы после оккупантов могут быть где угодно: на улицах, дорогах, обочинах, лесополосах, на детских площадках, в заброшенных домах.

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Министерство цифровой трансформации Украины призвало при нахождении мины, снаряда, невзорвавшейся ракеты или других вражеских взрывоопасных и подозрительных предметов - не приближаться к ним близко и ни в коем случае не трогать.

"Обязательно сообщите ГСЧС через Телеграм-чатбот Минцифры @evorog_bot", - говорится в сообщении.

27 октября стало известно, что с начала войны в Украине уничтожены более 250 тыс. взрывоопасных предметов.

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