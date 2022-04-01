На ЧАЭС зафиксируют все, что оставили после себя оккупанты
Начальник смены распорядился не заходить никому в помещения ЧАЭС, где находились оккупанты, чтобы специалисты могли зафиксировать все, что там есть
Об этом сообщил Энергоатом в Телеграм.
"В помещения Чернобыльской АЭС, в которых находились оккупанты, никто не заходит. Такую команду персоналу дал начальник смены", – говорится в сообщении.
Компетентные специалисты должны прибыть на территорию АЭС 5 апреля и зафиксировать все, что оставили после себя оккупанты.
- Напомним, грунт, поврежденный оккупантами в зоне отчуждения, восстановится к лету.
- Оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, однако забрали с собой плененных нацгвардейцев.
- О решении рашистов покинуть зону отчуждения и Славутич сообщил Энергоатом 31 марта.
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