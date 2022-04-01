На ЧАЭС зафиксируют все, что оставили после себя оккупанты

Об этом сообщил Энергоатом в Телеграм.



"В помещения Чернобыльской АЭС, в которых находились оккупанты, никто не заходит. Такую команду персоналу дал начальник смены", – говорится в сообщении.



Компетентные специалисты должны прибыть на территорию АЭС 5 апреля и зафиксировать все, что оставили после себя оккупанты.

Напомним, грунт, поврежденный оккупантами в зоне отчуждения, восстановится к лету.

Оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, однако забрали с собой плененных нацгвардейцев.

О решении рашистов покинуть зону отчуждения и Славутич сообщил Энергоатом 31 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb