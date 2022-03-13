На ЧАЭС возобновили электроснабжение, – министр Галущенко

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

"Благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", - написал он.



Министр подчеркнул, что системы охлаждения отработанных ядерных сборок теперь будут работать в штатном режиме.



"Наши энергетики действительно герои, но одними подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага оставить АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - подытожил он.

Напомним, 9 марта стало известно, что из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Это могло привести к утечке радиации.

Впоследствии ее подключили к аварийному электропитанию.

По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.