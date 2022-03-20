На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции

Об этом передает Энергоатом.



"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении.



За этот день разрешили вывезти 64 человека:

50 человек персонала ЧАЭС;

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной);

1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

4 "сталкеров".



На замену эвакуированному персоналу ЧАЭС направили 46 добровольцев-работников для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.



Как известно, персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.



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