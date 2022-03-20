На ЧАЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции
20 марта на Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции с начала полномасштабного вторжения российских войск
Об этом передает Энергоатом.
"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении.
За этот день разрешили вывезти 64 человека:
- 50 человек персонала ЧАЭС;
- 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной);
- 1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций;
- 4 "сталкеров".
На замену эвакуированному персоналу ЧАЭС направили 46 добровольцев-работников для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.
Как известно, персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.
- Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.
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