На ЧАЭС работают все системы контроля, - Энергоатом
На ЧАЭС все оборудование работает в штатном режиме, однако ущерб от пребывания оккупантов на станции пока нельзя оценить
Об этом со ссылкой на директора ЧАЭС Валерия Сейду сообщил Энергоатом .
"Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает. Также в штатном режиме работают все системы контроля и мониторинга радиационных показателей", - говорится в заявлении.
Сейчас на станции нет ни одного россиянина. Все оккупанты покинули ЧАЭС до 20:00 31 марта, забрав нацгвардейцев, взятых в плен во время захвата станции. Также персонал пока не может подсчитать потери от пребывания россиян на ЧАЭС.
"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было - мы пока сказать не можем", - заметил Валерий Сейда.
По его словам, ЧАЭС, в частности укрытие и хранилища отработанного топлива, работают в штатном режиме.
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