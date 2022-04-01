На ЧАЭС работают все системы контроля, - Энергоатом

Об этом со ссылкой на директора ЧАЭС Валерия Сейду сообщил Энергоатом .



"Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает. Также в штатном режиме работают все системы контроля и мониторинга радиационных показателей", - говорится в заявлении.



Сейчас на станции нет ни одного россиянина. Все оккупанты покинули ЧАЭС до 20:00 31 марта, забрав нацгвардейцев, взятых в плен во время захвата станции. Также персонал пока не может подсчитать потери от пребывания россиян на ЧАЭС.



"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было - мы пока сказать не можем", - заметил Валерий Сейда.



По его словам, ЧАЭС, в частности укрытие и хранилища отработанного топлива, работают в штатном режиме.

Напомним, экс-инженер ЧАЭС заявил, что оккупанты тяжелой техникой повредили грунт в зоне отчуждения, но она восстановится к лету.

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