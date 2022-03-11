На ЧАЭС обновили запасы дизтоплива для аварийного электропитания части станции, - госинспекция
Все объекты Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, продолжают находиться под контролем российских военных
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного урегулирования в Facebook.
Там отметили, что регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке АЭС и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен.
"Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения до сих пор не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока неизвестна", - говорится в сообщении.
По информации руководства АЭС, которое находится в г. Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие".
"Идут попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки", - отметили в инспекции.
- Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.
- 9 марта станция была обесточена и у нее исчезла связь с МАГАТЭ
- Впоследствии ее подключили к аварийному электропитанию.
- По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.
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