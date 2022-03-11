На ЧАЭС обновили запасы дизтоплива для аварийного электропитания части станции, - госинспекция

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного урегулирования в Facebook.



Там отметили, что регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке АЭС и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов на предприятии невозможен.



"Работа Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения до сих пор не восстановлена. Реальная ситуация на площадке пока неизвестна", - говорится в сообщении.



По информации руководства АЭС, которое находится в г. Славутич, площадку АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива, а также нового безопасного конфаймента над объектом "Укрытие".



"Идут попытки возобновить внешнее электроснабжение площадки", - отметили в инспекции.

Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.

9 марта станция была обесточена и у нее исчезла связь с МАГАТЭ

Впоследствии ее подключили к аварийному электропитанию.

По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции.