На бывших позициях россиян под Киевом детонируют оставленные снаряды
В пятницу, 16 июня, массовая детонация вражеских боеприпасов произошла в Бучанском районе Киевщины
Об этом сообщил генерал Андрей Небитов.
Сообщения о взрывах появились в 17:19. Сейчас на месте работают полиция и ДСНС.
"Из-за ракетных обстрелов Киевщины и возгорания лесного массива вблизи Здвижовки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на бывших позициях армии РФ", - говорится в сообщении.
Полицейские Киевщины выставили патрули для того, чтобы сделать невозможным травмирование жителей, пока ДСНС ликвидирует последствия взрывов.
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