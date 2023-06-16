На бывших позициях россиян под Киевом детонируют оставленные снаряды

Об этом сообщил генерал Андрей Небитов.

Сообщения о взрывах появились в 17:19. Сейчас на месте работают полиция и ДСНС.

"Из-за ракетных обстрелов Киевщины и возгорания лесного массива вблизи Здвижовки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на бывших позициях армии РФ", - говорится в сообщении.

Полицейские Киевщины выставили патрули для того, чтобы сделать невозможным травмирование жителей, пока ДСНС ликвидирует последствия взрывов.