Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .

"На бывших вражеских позициях в Бучанском районе местные жители обнаружили ящик с боеприпасами", - написал правоохранитель.

Взрывотехники Киевщины осмотрели находку и обнаружили три цинки со взрывателями.

Сообщается, что было 75 российских минометных мин типа М-6.

"Очень благодарны местным жителям за своевременное сообщение об опасности", - подчеркнул Небитов.

Правоохранители просят украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на 102.