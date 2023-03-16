На бывших позициях армии РФ в Бучанском районе местные жители обнаружили ящик с боеприпасами
В Бучанском районе Киевской области местные жители обнаружили ящик с боеприпасами российских военных, которые захватчики оставили при отступлении
Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .
"На бывших вражеских позициях в Бучанском районе местные жители обнаружили ящик с боеприпасами", - написал правоохранитель.
Взрывотехники Киевщины осмотрели находку и обнаружили три цинки со взрывателями.
Сообщается, что было 75 российских минометных мин типа М-6.
"Очень благодарны местным жителям за своевременное сообщение об опасности", - подчеркнул Небитов.
Правоохранители просят украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на 102.
- На деоккупированной территории Херсонщины в одной из школ был найден склад неиспользованных российских боеприпасов и сожженная техника оккупантов.
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