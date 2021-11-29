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На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, госпитализированы пять человек

29 ноября, 2021 понедельник
09:32
Общество

В воскресенье, 28 ноября, на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области прогремел взрыв

Об этом сообщает сайт ГСЧС.

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 22:12 от диспетчера экстренной медицинской помощи.

По имеющимся данным, на котле энергоблока №7 произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.

В результате выброса двое работников получили ожоги, пострадавшие госпитализированы.

По данным спасателей, в общей сложности в лечебные учреждения в результате инцидента госпитализированы пять человек.

Энергоблок №7 остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу энергоблок №4. В настоящее время на станции работает 7 энергоблоков. В ГСЧС отметили, что на работу станции событие не повлияло.

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