На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, госпитализированы пять человек

Об этом сообщает сайт ГСЧС.



Сообщение о взрыве поступило спасателям в 22:12 от диспетчера экстренной медицинской помощи.



По имеющимся данным, на котле энергоблока №7 произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.



В результате выброса двое работников получили ожоги, пострадавшие госпитализированы.



По данным спасателей, в общей сложности в лечебные учреждения в результате инцидента госпитализированы пять человек.



Энергоблок №7 остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу энергоблок №4. В настоящее время на станции работает 7 энергоблоков. В ГСЧС отметили, что на работу станции событие не повлияло.



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